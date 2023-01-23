『700fill トラックジャケットXL【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 07分に出品され03月17日 17時 07分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 700FILL Embroidered Small Payment Logo ATP Track Jacket



• 100% polyester brushed tricot

• Contrast piping on shoulder and sleeves

• Embroidered logo on chest



700fillのトラックジャケットになりす。

2023秋購入



去年の秋と今年の春に数回使用しました。

状態は綺麗です。



今の季節に丁度いいと思います。

ご検討よろしくお願いします。





中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

返品返金は受け付けておりません。



よくご検討の上ご購入下さい。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 700fill

トラックジャケットXL