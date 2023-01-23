『初期 ギャングスタービル レザー 切替 刺繍 ビーチクロス スポーツ ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 59分に出品され03月22日 11時 59分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆※商品の発送について※◆◆



仕事の都合上、発送可能な日に限りがございます。

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※即日発送や翌日発送は出来かねます。ご了承下さいませ。

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できる限り対応させていただきます。



ご購入頂いた商品は順次、

必ず発送させて頂きますのでご安心下さいませ。

商品の到着に余裕のある方のご参加お待ちしております。



◆◆商品◆◆



◆ 希少 初期モデル GANGSTERVILLE

ギャングスタービル 最高級 本革 使用

レザー 切替 チェーン 刺繍 ビーチクロス

スポーツ ジャケット ブルゾン ごま塩 黒 M



コットンとウールを混紡し、ラッセル織で作られ、

大人な印象のビーチクロス生地を

オリジナルで目を詰めて厚手に作製した一着。

ポケット縁周りと袖口に初期の凝った作りの

最高級本革を使用して切り替えております。



保温性も高く、ニットのように柔らかい生地感、

起毛された裏地になっており、防寒性も抜群。

しっかりとした丈夫な作りになっています。

ギャングスタービルの希少な初期の一着。

オススメです。



お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。



◆◆サイズ＆カラー◆◆



表記サイズ：M



実寸サイズ（平置きにて測定）



肩幅：約46cm（肩から肩まで）

身幅：約54.5cm（脇下から脇下まで）

着丈：約61cm（首元の縫い目から裾まで）

袖丈：約62cm（肩から袖先まで）



多少の誤差はお許し下さい。



カラー：黒



◆◆商品状態◆◆



画像にて掲載しております通り、

左アーム部分、フロント左ポケット、

フロントジッパー腹部付近、

内側の右縁周り等にシミ汚れがございます。

よく画像をご確認下さいませ。



汚れはございますが商品自体はしっかりとしており、

特筆するようなダメージはございません。

まだまだご愛用頂ける商品になります。



あくまで素人保管になりますので、

気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。



〔管理:K-17-710_98011_12006(SS)〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ギャングスタービル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 初期

ギャングスタービル

レザー

切替

刺繍

ビーチクロス

スポーツ

ジャケット