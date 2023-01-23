『SLENT BLOCKER90s~ リアルツリー フード ブルゾン 2WAY【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 04時 49分に出品され03月17日 04時 49分に終了予定です。即決価格は9,419円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ サイズ ○

表記 XL

着丈 75cm

裄丈 97cm

(肩幅 約58cm)

(袖丈 約68cm)

身幅 74cm

裾幅 52cm



○ 素材 ○

表地 ポリエステル100%

裏地 ポリエステル100%



○ ブランド ○

SLENT BLOCKER

90s~



○ カラー ○

ブラウン/ベージュ/カーキ



○ 状態 ○

若干の毛羽立ちがありますが、目立った汚れ、ダメージなどは無く状態良好です◎

※フードに付いているドローコードに劣化有り(使用には問題ないです)







※全てUSEDの一点物商品になっております。

その為、古着特有の使用感など、ダメージや汚れなどもある場合がございます。

※お客様のご利用環境 ( モニター等 ) により、実際の商品と色味が若干異なる場合がございます。

※特に気になる状態につきましては明記してありますが、明記している内容以外にも、細かいキズやシミやダメージなどが含まれる場合がございます。

※平置きによる採寸のため、多少の誤差が生じる場合がございます。

※商品のほつれや色落ち、使用感や劣化などの古着特有の問題や、

[イメージと違う]、[サイズが合わなかった]などのお客様都合による返品、交換は一切承っておりません。

上記をご理解いただいた上でのお買い求めをお願い致します。

気になる所、不明点がございましたら、ご購入前にお問い合わせくださいませ。

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#vintage #used #cityboy #90s #80s

#古着 #ヴィンテージ #古着mix #ビンテージ #リアルツリー #カモ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SLENT

BLOCKER90s~

リアルツリー

フード

ブルゾン

2WAY