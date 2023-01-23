『新品 WALLHACK SP-004 Limited Edition Twins【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 04時 49分に出品され03月17日 04時 49分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Wallhack/SkyPAD ガラスパッド SP-004 Twins



新品です。



※一度、撮影の為、開封しましたが未使用です。

※外箱に入れて郵送させていただきます



即購入okです





SP-004 TwinsはSora×Yumeの集大成として登場する世界4,000枚限定のガラスマウスパッドです。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用