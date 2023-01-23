『3698 外国切手 モナコ 1970年 馬 シリーズ 9種 凹版【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 05時 14分に出品され04月10日 05時 14分に終了予定です。即決価格は39,072円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

現品限り 未使用美品

切手コレクターにー番人気な凹版印刷切手.華麗で繊細な彫刻印刷工芸その美しさは収集の魅力的。

【おすすめ情報】【同類切手も出品中】

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2409 09 F

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