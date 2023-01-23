『CHROME HEARTS ダガーアイチャートプルオーバーフーディ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 14分に出品され03月18日 15時 14分に終了予定です。即決価格は65,790円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2、3回着用しました。

バックプリントの一部分に小さな剥がれがございます。



着丈 71cm

身幅 67cm

肩幅 58cm

袖丈 67cm



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CHROME

HEARTS

ダガーアイチャートプルオーバーフーディ

ブラック