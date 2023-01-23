『シャープ 40インチ 液晶テレビ ブルーレイDVD 録画HDD内蔵【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 35分に出品され03月11日 07時 35分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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▶︎Wチューナー／内蔵録画HDD

HDD（500GB）が内蔵されており、直接裏番組録画できます。



▶︎ 再生／ダビング

ブルーレイ／DVDドライブ内蔵されているため、再生やハードディスクに録画した番組をブルーレイやDVDにダビング可能です。





SHARP シャープ 液晶カラーテレビ

2015年製 AQUOS

40型 40インチ 40V





地上波 / BS / CS 対応

フルハイビジョン

モニター ディスプレイ

裏番組録画 内蔵／外付けHDD 対応

Fire stick、ps4、switchなど対応





■ 純正リモコン、B-CASカード 付き

■ 映像、音声、blu-ray／DVD再生、録画

------動作確認済み------

■ すぐに視聴出来る







搭載チューナー···地上デジタル,BSデジタル/110度CSデジタル 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 37～40インチ ブランド: シャープ