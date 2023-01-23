『新品AOR2 ゴアテックス パーカー M-XS ＧＯＲＥＴＥＸ記載生地【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 16分に出品され04月05日 01時 16分に終了予定です。即決価格は13,992円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下は、ありません





廃盤





ＡＯＲ２で珍しくＧＯＲＥＴＥＸ記載がある裏生地です、

（無くても同じですが・・好みです）



Ｍより小さいので

サイズＳを探されている方へもお薦めです









ＡＯＲジャケットは大きめで、

着丈が長いので多くの日本人の、ゴールデンサイズです、



バイク乗りや自転車にも・裾が長すぎるという方へ勧めます。



大まかで

脇下６２，５ｃｍ

着丈７２，５ｃｍくらいです。

パーカーはマジック収納できます。

パーカーと脇の下にもコードあり絞れますので、調整下さい、



実際に中に着るものでもフィット感は個人差あります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品AOR2

ゴアテックス パーカー

M-XS ＧＯＲＥＴＥＸ記載生地