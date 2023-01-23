『iPhone 15 Pro Max 256MB ナチュラルチタニウム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 19時 15分に出品され03月08日 19時 15分に終了予定です。即決価格は85,800円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 15 Pro Max

カラー···ナチュラルチタニウム

容量···256GB

購入したキャリア···SIMフリー

付属品···充電ケーブル,ステッカー,SIMピン

バッテリー最大容量···99%

画面割れ···なし

機能不良···なし



IMEI (製造番号)···354550168557268

IMEI2...354550168387369



2023年10月Apple Storeで購入・使用開始

2024年11月初旬まで使用しました

ESIMのみで運用

アクティベーションロック解除済・初期化済

ネットワーク制限なし

残債無し

バッテリー容量は写真をご覧ください

出品理由 機種変更のため



開封直後から保護フィルムとケース装着して使用

落下させたことも無いため目立つキズはありません

付属品は全て未使用です



アップルから送られてきた梱包箱で発送いたします



付属品···充電ケーブル,箱 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル