『Tiffany ハードウェアミディアム(クリーニング済み)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 31分に出品され04月14日 01時 31分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Tiffany ハードウェアミディアム

現行モデルのスモールリンクとなります。



カラー···シルバー

モデル名···ハードウェア リンク

素材···スターリング シルバー

付属品···箱

付属品···ギャランティー(証明書),箱



2022年10月に銀座店で購入し、使用機会がなくなったので出品に至りました。素敵なご縁のある方に受け取って頂けると嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ティファニー

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ Tiffany

ハードウェアミディアム(クリーニング済み)