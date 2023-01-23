『Tiffany ハードウェアミディアム(クリーニング済み)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 01時 31分に出品され04月14日 01時 31分に終了予定です。即決価格は43,700円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ティファニー
Vintage メキシコ Mexico シルバー925 モダニスト スターリング
¥ 42768
ポールスミス マンテル チェーンブレスレット ブレスレット Paul smith
¥ 9360
メキシカンリング 指輪 ヴィンテージ 30s40s バイカーリング 山田蓮
¥ 12150
k18 10.4g Mカットトリプル 20cm
¥ 54600
WHEEL WORKS メメントモリ フェイスリング シルバー925
¥ 9750
【深瀬着用】GUCCI リング 18号
¥ 12500
メキシコ 925 シルバー ダブル ツイストリム ドット柄 ヴィンテージ バンド
¥ 7238
Maison Margiela シルバーバングル M
¥ 14000
クロムハーツ スモールドックタグ セメタリークロス
¥ 15000
クロムハーツ スペーサーリング 3mm LA fuck you 925 10号
¥ 21600
LONE ONES/ロンワンズ K18 MFP-0011S ネックレス
¥ 118800
K18喜平ネックレス 16面トリプルカット mカット
¥ 156688
19号 GUCCI ホワイトジルコニア 18金ゴールド リング
¥ 9750
新品 タグ元箱付き Maison Margiela ロゴリング サイズ01
¥ 12025
テンダーロイン リングケース 箱 正規品
¥ 8580
希少 ヴィンテージ ブレスレット シルバー 925 アメリカ アンティーク 喜平
¥ 16000
ホピ族 ココペリ ペンダントトップ&ブローチ
¥ 9750
レッドガーデンクォーツ シルバー925 メドゥーサ スネーク 天然石リング 指輪
¥ 8502
落札価格43700円
353 入札履歴
終了
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