『ナノ ベルトバッグ / グレインドカーフスキン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 01時 55分に出品され04月01日 01時 55分に終了予定です。即決価格は109,200円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノ ベルトバッグ / グレインドカーフスキン



詳細

ライトトープ

20 X 17 X 11 CM

カーフスキン

カーフスキン（裏地）

ゴールドのメタルハードウェア

ハンドキャリー & ショルダーキャリー & クロスボディキャリー

フラップの下に隠しメタリックピースとジッパークロージャーが付いたフラップクロージャー

ハンドル (ドロップ 8 CM)

取り外し＆調節可能なストラップ 最短 48 CM & 最長 58 CM

参考： 189003ZVA.18LT



※一度短時間使用



カラー···ベージュ



型名···ベルトバッグ



サイズ···ナノ



素材···グレインカーフスキン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ナノ

ベルトバッグ

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グレインドカーフスキン