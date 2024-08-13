『ECWCS ゴアテックスパーカー デザートカモ LARGE-REGULAR【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 16時 16分に出品され04月01日 16時 16分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ECWCS ゴアテックスパーカー デザートカモ LARGE-REGULAR



ミリタリージャケット アメリカ軍 エクワックス GORETEX GEN2 GEN3



【値下げ不可】

※大変申し訳ございませんが値下げ不可となります。値下げコメントにも、返信できかねます。



○素材

NYLON 100%





○サイズ

LARGE-REGULAR



着丈 76cm

身幅 67cm

袖丈(ラグランスリーブ)82cm



・採寸は全て平置き採寸になります。

・寸法の値は、計測方法により個人差が生じますので多少の誤差はご了承下さい。 （おおよその値とお考え下さい）



○状態

フロント多少の汚れ有り

右袖に汚れ有り

右脇付近汚れ有り

全体的に使用感が無く綺麗な状態です



○詳細

Ｐａｒｋａ Ｃｏｌｄ/Ｗｅｔ Ｗｅａｔｈｅｒ Ｃａｍｏｕｆｌａｒｇｅ です、ゴアテックス（Ｇｏｒｅ－ｔｅｘ）を使用した画期的なパーカーでアメリカのＷＬゴア＆アソシエイツ社が製造販売する防水透湿性素材の商品名です、ゴアテックスの最大の特徴は防水性と透湿性を両立させていることですこの特性は雨は通さないが水蒸気は通す、外からの水分は通さないが内部の汗等の水分は発散出来るということです、ただ可燃性素材ですので火には弱いという弱点もあります。



ゴアテックスパーカーに付く名称にＥＣＷＣＳ（エクワックス）がありますがこれはアメリカ軍の寒冷地における拡張式寒冷地システムの略語です、これは寒冷地での被服の着用をシステム化したもので20種類近くの被服（ジャケット、シャツ、帽子等）からなる着用方法を決めたものです、1980年代にシステムは導入されます。





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20240813 ⑦ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ECWCS

ゴアテックスパーカー デザートカモ LARGE-REGULAR