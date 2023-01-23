『Gloverall ダッフルコート ネイビー ウール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 07時 43分に出品され03月27日 07時 43分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このダッフルコートは、クラシックなネイビーの色合いで、どんなスタイルにも合わせやすいデザインです。



【素材】

高品質なウール素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【ブランド】

Gloverallの「The Original Gloverall Collection」は、伝統的なダッフルコートのスタイルを現代に引き継いでいます。



- 色: ネイビー

- 素材: ウール

- ブランド: Gloverall

- コレクション名: The Original Gloverall Collection

- デザイン: ダッフルコート

- フード: 取り外し可能



ご覧いただきありがとうございます。



肩幅···40cm

身幅···50cm

袖丈···57cm

着丈···97cm



カラー···ネイビー



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Gloverall

ダッフルコート

ネイビー

ウール