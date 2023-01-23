『Bang & Olufsen ワイヤレスイヤホン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 22時 36分に出品され03月31日 22時 36分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

Bang & Olufsenのワイヤレスイヤホンは、優れた音質を提供します。クリアな高音と豊かな低音が特徴です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンにもマッチします。持ち運びにも便利なコンパクトな充電ケースが付属しています。



【快適な装着感】

耳にフィットする形状で、長時間の使用でも快適です。アクティブなライフスタイルにも最適です。



- ブランド: Bang & Olufsen

- カラー: ブラック

- タイプ: ワイヤレスイヤホン

- 付属品: 充電ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い