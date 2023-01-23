『Dior Homme クリス期 トレンチコート サイズ48 09AW【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 18時 01分に出品され03月06日 18時 01分に終了予定です。即決価格は27,897円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Dior Hommeのクリス期のレンチコートです。

伊勢丹新宿か大阪心斎橋店で約30万で購入いたしました。



購入後、5回ほどの着用でクリーニング後、クローゼットに保管していました。状態は写真の通り年代の割に良いと思います。

フロントの右側ラペルのようなパーツに薄い黒い汚れがあります。



カラーはベージュ、サイズ表記は48、表地の素材はコットンです。

素人採寸にて肩幅が44cm、身幅が48cm、着丈が86cm、袖丈が63cmです。若干の誤差はご容赦ください。

付属品はありません。購入時のモデルタグや購入日などを記入のカードは紛失してありません。



トレンチコートなのですが、背中側のストームシールド（ヨーク）がなくスッキリしたシルエット、フロントはダブル仕立て、ややボリュームのあるラペルで着こなしに幅を持たせてくれます。

もちろん肩のエポレットや首元のフック留め、後ろ側の裾のインバーテッドプリーツなどトレンチの機能的なデザインもあります。



品番から9Hですので2009年秋冬コレクションだと思います。デザイナーがエディ・スリマン氏からクリス・ヴァン・アッシュ氏に代わり数シーズンなので、エディのエレガントな点とクリスのトラディショナルな点が融合したアイテムだと思います。



ボタンやベルトなどハイブランドらしく細部に刻印が施されています。

素材はコットンですのでオンオフともにシーンを選ばずに着用できると思います。カラーは黒だとアタリが気になるところですがベージュですのでたくさんお召し頂けますと幸いでございます。



エディスリマンの頃からディオールオムが好きになり、クリス期のアイテムもたまに購入していました。クローゼットを確認してトレンチの定番バーバリーやエディ期のサンローラン、セリーヌのコートもあり、着用頻度が少ない為、出品しました。



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディオールオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dior

Homme

クリス期

トレンチコート

サイズ48

09AW