『市船 市立船橋 バスケ スウェット セットアップ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 20時 21分に出品され04月25日 20時 21分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自宅整理のため出品します。

選手の頃に使用していたため新品ではありませんが、シミやほつれ、ロゴのひび割れはなく、状態は良い方だと思います。

サイズは上下ともLです。

ご検討ください。



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#ナイキ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L