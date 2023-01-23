『80s OLD STUSSY 1st FeeLIN IRIe Lサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 12時 45分に出品され04月05日 12時 45分に終了予定です。即決価格は21,208円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

STUSSY ステューシー



●商品名

メンズ ロンT オールドステューシー

80s 1st FeeLIN IRIe!!! 初期 黒タグ

ラスタライオン



●カラー

ホワイト



●サイズ：L

肩幅48cm

身幅52cm

袖丈60cm

着丈73cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

コットン100%



●状態ランク：AB

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ヴィンテージアイテムにつき、ダメージ、使用感等あります。



＜状態ランク＞

Ｎ：未使用品

Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品

Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品

Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品

Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品



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※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。

※中古品ということをご理解下さい。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



他にも多数出品中

#SERUSELL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s



OLD

STUSSY



1st

FeeLIN

IRIe

Lサイズ