『【極極美品】Dior ネイビー フレンチテリーオブリークスウェット パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 20分に出品され03月27日 17時 20分に終了予定です。即決価格は66,240円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Christian Dior Oblique Terry cotton Hoodie

ディオール オブリーク フレンチテリー

テリーコットン ジャガード パーカー

スウェットシャツ リラックスフィット



写真を撮るような記念の日に着る用で購入し納車日に着用いたしました。そのため一度・短時間しか着ていません。



裏地は高級毛布のような触り心地(写真あり)で、表面はコットンタオルのような触り心地です。

全体にDiorロゴが入っているのでシンプルですが主張がちゃんとあります。

細部のDiorロゴ(金属部)も写真を撮ってあるのでご覧ください。



すべて素人採寸のおおよそのサイズ感です。

肩幅55cm、身幅65cm、袖丈60cm、着丈66cm



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必ずお読みください↓

お値下げは常識の範囲内で交渉してください。

一度しか着ていませんが定価からかなり下げて売っているのと、手数料もあるのでお値下げは微額までとなります。

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他にも私物のDior・VUITTON多数販売中です。



以下メルカリより

【機能性】

フード付きのため、温度調節が可能です。カジュアルなスタイルに最適で、日常使いにも適しています。



- ブランド: Dior

- 色: ネイビー

- デザイン: ロゴパターン

- 素材: コットン

- フード: あり

- ジッパー: なし



以下Dior公式より



同系色のジャカードでアイコニックな「ディオール オブリーク」モチーフを描いた、ネイビーブルーのテリーコットンフーディー。クルーリブネックの襟元にV字ステッチを施し、カジュアルな表情に仕上げました。ジーンズやトラックパンツと合わせたルックを格上げする、リラックス感があります。



全面に同系色の「ディオール オブリーク」ジャカード モチーフ

コットン100%

イタリア製



ご覧いただきありがとうございます。



タイプ···プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【極極美品】Dior

ネイビー

フレンチテリーオブリークスウェット

パーカー