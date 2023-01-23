『【極極美品】Dior ネイビー フレンチテリーオブリークスウェット パーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 20分に出品され03月27日 17時 20分に終了予定です。即決価格は66,240円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|クリスチャンディオール
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落札価格66240円
337 入札履歴
終了
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