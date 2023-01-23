『40s 50s Fire king ファイヤーキング ミキシングボウル ゴールド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 03時 38分に出品され05月14日 03時 38分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージファイヤーキングのミキシングボウル。

白ベースにゴールドのドット柄の入った品の有るデザイン。

食卓でサラダボウルとしてお使いするのも良さそうです。





「size」

直径19.5 高さ12



「condition」

目立った傷等無し。





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