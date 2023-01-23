『ドクターマーチンハート バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 22時 36分に出品され03月24日 22時 36分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回使用したのみですので美品となります。

ハートの形をしていてとても可愛い商品となっております。

発送は早めの対応をさせて頂きますので、すぐに手元に届くと思います。



以下、公式サイトの情報になります。



ストラップの取り付け方次第で、ショルダーバッグにもバックパックにもなる、2WAYタイプです。

エナメル加工されたパテントレザーと、滑らかな手触りのスムースレザー、そして丈夫なキーフレザーの3種類をミックスしたバックは、ロマンチックな雰囲気だけでなく反骨精神にも訴えかけるかのような、ドクターマーチンらしいアイテムです。

前面にはシルバーカラーのバックルと、ドクターマーチンのロゴを施して仕上げました。

サイズ: 縦 約25cm / 横 約29cm / 奥行 約7.5cm



カラー···ブラック

#ドクターマーチン #Dr. Martens #ハート #バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ドクターマーチン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ドクターマーチンハート

バックパック