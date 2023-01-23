『帝国ホテル 株主優待券 5,000円×5枚【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 13分に出品され03月20日 23時 13分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特典内容】

この株主優待券は、帝国ホテルでの宿泊に利用できる割引券です。



【利用可能ホテル】

帝国ホテルでの利用が可能で、豪華な宿泊体験を提供します。特に、東京や大阪の主要なロケーションでの宿泊に便利です。



【有効期限】

この優待券は2025年6月30日まで有効ですので、計画的にご利用いただけます。



- 金額: 5,000円

- 枚数: 5枚

- 有効期限: 2025年6月30日

- 利用可能ホテル: 帝国ホテル

- 特典内容: 宿泊割引券



株主名、株主番号を記載したメモを同封いたします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: チケット>>>株主優待券・割引券>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし