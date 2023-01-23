『〈kanaya様専用〉LAST NEST Washed Zip Hoodie【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 01時 34分に出品され04月15日 01時 34分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

LAST NESTは、独自のデザインとスタイルで知られるファッションブランドです。特に、ストリートウェアやアーバンスタイルに特化したアイテムを展開しています。



【デザインと素材】

このフーディは、洗い加工が施されたブラックのジップフーディで、シンプルながらも存在感のあるデザインが特徴です。柔らかい素材感と快適な着心地を提供します。



【コレクション情報】

Fall Winter 2019コレクションの一環として、トレンドを意識したスタイルが魅力です。カジュアルなシーンから特別な場面まで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: LAST NEST

- 色: ブラック

- スタイル: ジップフーディ

- コレクション: Fall Winter 2019

- モデル名: Washed Zip Hoodie



ご覧いただきありがとうございます。



タイプ···ジップアップ





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 〈kanaya様専用〉LAST

NEST

Washed

Zip

Hoodie