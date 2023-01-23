『needlesベロアセットアップ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 06時 25分に出品され05月12日 06時 25分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 たくさん偽物が出回っておりますが100%本物です。新品で購入後一回のみ着用しました。

PARCOにて上下6万弱ほどで購入しました。

これからの季節にぴったりだと思います。

サイズはLで170-183センチの方はちょうどよく着れると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ needlesベロアセットアップ