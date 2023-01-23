『Canon/EOS R10/ミラーレスカメラ/新品/動作確認済み/キャノン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 16時 49分に出品され04月18日 16時 49分に終了予定です。即決価格は60,000円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EOS R10 本体

バッテリーチャージャー LC-E17

バッテリーパック LP-E17

ストラップ ER-EOSR10

シューカバー ER-SC2



高画質:Canonの24.2メガピクセル(APS-C)CMOSセンサーは、昼夜を問わず撮影された高速アクション写真に驚くほどの解像度を提供します。

DIGIC X IMAGEプロセッサ:4Kビデオキャプチャをパワーアップし、ノイズを低減するので、撮影を気にすることなく連続撮影できます。

コンパクト&軽量:EOS R10カメラは手に簡単かつ快適にフィットし、どこへでも持ち運びが簡単です。

高速連続撮影:15fps(1,2)のメカニカルシャッタースピードで、このカメラは被写体の動きの間の完璧な瞬間を捉えることができ、ダイナミックなアクション写真に最適です。

スマート&スピーディーオートフォーカス:キヤノンのデュアルピクセルCMOS AFテクノロジーにより、被写体を非常にクリアなフォーカスに保ちます。

30分以上録画:30分後に止まることを心配せずにビデオを設定できます (3)

ビデオに最適化:ムービーサーボAFを備えたプロ級の4Kビデオオンザゴー。被写体検出と被写体追跡機能を備えたオートフォーカスシステムで、より速い撮影とより強い焦点。

レンズの互換性:Canon RF-S/RFレンズ(またはマウントアダプターEF-EOS R*を使用するEF/EF-Sレンズ)とペアにすると、素晴らしい結果が得られます。

EOS R10 カメラ本体、ストラップ ER-EOSR10、バッテリー充電器 LC-E17、バッテリーパックLP-E17、保証書、説明書



開封後、一度も使わず保管したままだったので、出品をしました。

傷、汚れ等無し。

説明書、保証書付き

動作確認済み

箱に入れて綺麗に包装した状態で発送いたします。

※レンズ込みのお値段となります

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キヤノン