『ピースマイナスワン×ナイキ エアフォース1 ロー 07 パラノイズ3.0【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 03時 18分に出品され03月06日 03時 18分に終了予定です。即決価格は17,710円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNKRS購入品です。

新品



PEACEMINUSONE × Nike

Air Force 1 Low 07 Para-Noise 3.0

"Black and Multi-Color" / G-DRAGON

size 28.0センチ



atmosでも当選したので

1足は何方かにお譲りしたく出品しました



すり替え防止のため返品、交換不可

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初期キズ等はご了承ください



メインカラー···ブラック

モデル名···AIR FORCE 1



エアフォース/コラボ···07



メインカラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ピースマイナスワン×ナイキ

エアフォース1



ロー

07

パラノイズ3.0