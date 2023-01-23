『新品未開封 ファミリア フェイラー コラボポーチ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 58分に出品され03月30日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリア × フェイラー

familiar × FEILER

コラボ商品



ファミリア側で販売されたポーチです

新品未開封



商品情報

コラボレーション限定デザインの「ハイジアップルフォレスト」を使用したポーチ。

内生地には赤系ファミリアチェックを使用しています。



適度なサイズ感、薄マチのフォルムでバッグの中でかさばりにくく、持ち運びやすく仕上げました。内側にはオープンポケットを配して、小物を仕分けられるのも嬉しいポイントです。



「familiar FEILER」のダブルネーム付き。

※柄の出方には個体差があります。予めご了承ください。

クマちゃんが必ず1つは完全な状態で入るようにお作りしております。

※ポーチの内側には仕切りがあります。



〈サイズ〉

・本体：たて 約11cm × よこ 約16.5cm× マチ 約3cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未開封 ファミリア フェイラー コラボポーチ