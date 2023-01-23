『美麗☆百花繚乱リバーシブルスカジャン 流水金魚柄 レーヨン製 sizeM【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 06時 34分に出品され04月22日 06時 34分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 size L

着丈 64cm / 襟高 4cm / 身幅 57cm



古来から繁栄金運魔除けの象徴とされ

江戸で流行りの観賞魚として、日本文化の一つにくわわった金魚柄のスーベニアジャケット



百花繚乱の名の通り

繊細で美麗な刺繍が特徴



らいちうが優游涵泳する孔雀青の水面に桜吹雪の舞う、スカジャン特有の光沢を活かした粋な柄と、裏は墨黒にシャンパンゴールドのシンプルにカッコ良いスカジャンで、飽きがこず末永くお使いいただける一枚です



美麗な仕上がりでサイジングもやや細めなのでユニセックスでお使いいただけるかとおもいます



宜しくお願いいたします



花旅楽団、テーラー東洋、泥棒日記、龍桜、百花繚乱、クロップドヘッズ、ドライボーンズ、ウェアハウス、フラットヘッド、ジェラード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美麗☆百花繚乱リバーシブルスカジャン

流水金魚柄

レーヨン製

sizeM