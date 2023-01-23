『EPOS H6PRO + GSX 300 ゲーミングヘッドセット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 17時 22分に出品され03月03日 17時 22分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用、未開封品です。数年前に購入し、未開封のまま放置していたもので、そのままの状態でお送りいたします。



【高品質オーディオ】

EPOSのH6PROヘッドセットは、クリアで迫力のあるサウンドを提供し、ゲームや音楽をより楽しめます。



【快適な装着感】

長時間の使用でも疲れにくいデザインで、快適なフィット感を実現しています。



【多機能オーディオコントローラー】

GSX 300オーディオコントローラーにより、音量調整やミュートが簡単に行えます。



- ブランド: EPOS

- モデル名: H6PRO + GSX 300

- 特徴: 高品質オーディオ、ノイズキャンセリング機能、快適な装着感

- 接続方式: USB接続

- 用途: ゲーミング、音楽鑑賞

- 付属品: オーディオコントローラー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用