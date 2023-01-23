『ステルス2HD フェアウェイウッド 5番ウッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 05分に出品され03月17日 21時 05分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テーラーメイドのステルス2HDのフェアウェイウッドになります。



5番ウッドでロフトは19°

シャフトはフジクラスピーダーNX60Sになります。

長さはヘッド込みで42.25インチです。

純正ヘッドカバー付き



飛距離性能が高く球が捕まりよく飛びます。



今回クラブセッティング変更しましたので出品いたしました。



状態としても綺麗だと思いますので

写真にて確認していただき検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テーラーメイド