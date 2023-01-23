『【美品】 ドゥーズィエムクラス ワッフル ヘンリーネック カットソー シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 14時 29分に出品され05月03日 14時 29分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス)

AMERICANA(アメリカーナ)



ワッフル

ヘンリーネック

カットソー

シャツ

プルオーバー





【カラー】

ベージュ





【サイズ】F



着丈

フロント:73

バック:83

袖丈:70

裄丈:94

肩幅:60

身幅:64

裾幅:60





【素材】

コットン100%





【商品状態】

使用感少なく、目立った傷、汚れ、シミ、色あせなどはなく美品です。







【発送】

1〜２日以内に発送致します。

OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【美品】

ドゥーズィエムクラス

ワッフル

ヘンリーネック

カットソー

シャツ