『現行 プラダ ミニポーチ リナイロン 三角ロゴ Re Nylon 黒 ケース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 02時 54分に出品され03月16日 02時 54分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)



まだまだ沢山出品しております♪

おまとめ割引きさせて頂きます。



○状態

使用感があまりなく汚れや褪せ等もございません。

大変綺麗なお品物です。

内側や金具も同様綺麗です。





※ 状態に関しまして主観部分もございますので、写真でよくご確認よろしくお願いします。



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



○サイズ

縦 約10cm

横 約7cm

マチ 約2.5cm





素人平置き実寸。

多少の誤差はご了承下さい。

着画はお断りいたします。





○付属品

なし





○カラー

ブラック

黒



○素材

ナイロン

レザー

シルバー金具





○アイテム

PRADA プラダ ミニポーチ トライアングルロゴ 三角プレート Re Nylon リナイロン 黒 ブラック ロゴ型押し シルバー金具 チャーム AirPodsケース 1TT119 10300176









○配送

簡易包装にて1〜2日程度(土日は含みません)で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。







ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

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小物 タグ 現行

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リナイロン

三角ロゴ

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Nylon

黒

ケース