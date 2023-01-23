『新品 セイコー SEIKO アストロン SBXC109 保証付 フォロワー割中！【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 16時 33分に出品され04月06日 16時 33分に終了予定です。即決価格は162,690円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【定価：330,000円税込み】

付属品：腕時計本体・専用箱・保証書

保証：メーカー保証年

種別：正規品

カラー...ブルーグレー

バンド...ステンレスバンド

ムーブメント...GPSソーラー電波式

文字盤形...ラウンド・丸形



ブランド:ASTRON(アストロン)

型番:SBXC109

ケースの形状:円形

風防素材:サファイアクリスタル

表示タイプ:多針アナログ表示

留め金:ワンプッシュ三つ折れ方式

ケース素材:縁部チタン

(スーパー ブラックダイヤシールド、SG表示板)

ケース直径・幅:42.7 millimeters

ケース厚:12.20

バンド幅:14 millimeters

バンドカラー:シルバー

文字盤カラー:ブルーグレー

ムーブメント:ソーラーGPS衛星電波時計

耐水圧:50 m



No.65 OSK【ha】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: セイコー

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セイコー

SEIKO

アストロン

SBXC109

保証付

フォロワー割中！