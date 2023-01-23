『本日限り3万円▪️バイタリフト ブラシ EH-SP60 Panasonic【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 51分に出品され03月21日 02時 51分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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パナソニック Panasonic リフトケア美顔器

バイタリフト ブラシ グレージュ EH-SP60-H



購入価格：39,600円



頭からはじめるリフトケア※1。頭筋と表情筋に2種類のEMS。頭と顔は1枚の皮でつながっており、筋肉も同様。独自開発の2種類のEMSを搭載し、1台で頭筋・表情筋に効率的にアプローチ。

頭筋を効率的にとらえる「アクティブフロートブラシ」を採用。効率的に頭筋にアプローチする電極間距離・配置・本数を緻密に研究。

32本の電極を密集させたブラシだからこそEMSを頭筋にダイレクトに伝え、実感。

また、フェイスケア専用のアタッチメントとモードを搭載。イオンの力で化粧品の美容成分が肌の角層まで浸透。専用の剤が不要で普段の化粧品※2が使える。角層への浸透を高めるデイリーケアにも。ハリ感、化粧ノリのよさ、なめらかさ感など、一回で効果実感。



※1引き上げるように機器を動かすこと、※2化粧水、美容液、乳液など。次の化粧品は使用しないでください。オイル系・クリーム・スクラブ系 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 未使用に近い ブランド: パナソニック