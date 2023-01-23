『VANS スニーカー 黒/白 ロゴプリント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 58分に出品され03月29日 23時 58分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



VANSのスニーカー28.5cmの

出品になります。



数回履いた程度で

比較的綺麗だと思います。



靴棚に保管しており

日焼けなどはありません。



新品未使用品ではありませんので

ご理解のある方の購入をお勧めいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 28.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ VANS

スニーカー

黒/白

ロゴプリント