『VANS スニーカー 黒/白 ロゴプリント【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 58分に出品され03月29日 23時 58分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|28.5cm
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511 入札履歴
終了
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