『白 コウモリえり長袖シャツ PUTUMAYO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 11時 09分に出品され03月26日 11時 09分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

コウモリえりブラウス、長袖でシンプルながらも個性的なデザインです。



【素材と着心地】

高品質な素材で作られており、快適な着心地を提供します。長袖のため、季節を問わず着用可能です。



プトマヨ(PUTUMAYO)のお品で数年前KERAショップで購入。



- 色: 白

- デザイン: 大きな襟

- 袖の長さ: 長袖

- 後ろのデザイン: 裾が尖ったデザイン



何度か着用後、洗濯して暗所にて保管しておりました。



色···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: プトマヨ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 白

コウモリえり長袖シャツ

PUTUMAYO