『J.PRESS ジェイプレス 2ポケット ウールコート 茶 DM955【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 32分に出品され03月15日 10時 32分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 J.PRESS ジェイプレス 2ポケット ウールコート 茶

オンワード樫山



【SIZE】

肩幅 :50cm 身幅 :62cm 着丈 :82cm 袖丈 :61cm





【CONDITION】

-





古着商品になりますので

ご理解ある方にご購入頂ければと思います。



お値下げも、

出来るだけ対応したいと思っておりますので、

お気軽に希望金額コメントください☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジェイプレス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ J.PRESS

ジェイプレス

2ポケット

ウールコート

茶

DM955