『ジュンヤワタナベ コム・デ ・ギャルソン カウチンカーディガン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 11分に出品され03月21日 19時 11分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます。



木村拓哉さんが雑誌で着用され話題になっていたカウチンニットアウターなので探していた方も多いかもしれません。

デニムや茶色、黒のズボンによく似合います。

174の68で写真の用にネルシャツが着れます。スウェットはきついです。

クリーニングに出すので戻ってきたら実物の写真を載せます。



タバコ吸いません。ペットいません。

必ず購入前に気になる事は質問して下さい。写真の追加も可能です。

値引きは即決が条件で希望金額を提示してください。



以下の商品になります。



◯商品名

AD2009 JUNYAWATANABE COMMEdesGARCONS MAN

ジュンヤワタナベ コム・デ ・ギャルソンマン

カウチンニットカーディガン



◯Mサイズ（平置き）

肩幅···約45cm

身幅···約50cm

袖丈···約62cm

着丈···約70cm



素材···毛100%



◯色

画像参照



上質な厚手ニットのカウチンアウターです。



丁寧に編み込まれた凝ったデザインのカウチンで、

男性だけでなく女性がオーバーサイズで着てもかわいいので、ユニセックスで楽しんで頂けるお品になります。



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

また大切にし過ぎていたので数えるほどしか着用していませんが、商品の特性上 毛玉はあります。中古品であることにご理解頂ける方よろしくお願い致します。



汚れ・破れ・臭いなど···なし



#ヴィンテージ

#古着

#デニム

#カウチン

#ニット

#カーディガン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジュンヤワタナベ

コム・デ

・ギャルソン

カウチンカーディガン