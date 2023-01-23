『45R コットンツイードジャケット 1 スタンドカラー 45rpm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 04時 03分に出品され04月02日 04時 03分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。 45R コットンツイードジャケット 45Rの定番アイテム、コットンツイードのジャケットです。 ツイードというとウールが主流ですが、そのザックリ感をコットンで表現したいという想いから生まれたコットンツイード。 生地を織る際に、しっかりと打ち込みながらも、ハリ感とふっくら感をバランス良く残しています。 こちらのツイード生地には多数の綿を混ぜて紡績した糸を使っています。 普段使いにはデニムやスカートなどで合わせて頂くとカジュアルにお使い頂ける一着です。 お好きな方いかがでしょうか。



他にも出品しております。



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□カラー マルチ系チェック □サイズ表記 1 下記ご参照下さいませ。 実寸 肩幅 約36ｃｍ（肩～肩） 身幅 約42ｃｍ（脇～脇) 着丈 約54ｃｍ（後襟下～裾) 袖丈 約55ｃｍ（肩～袖先) (全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。) □商品状態 中古品になります。 特に目立つキズや汚れはございません。 古着にご理解のない方・神経質な方はご落札お控え下さい。 ※注意事項 端末によって写真と現物の色が若干異なる場合があります。 (保護カバーや液晶の関係です。) 写真を撮る前に確認していますが小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。





45rpm evam eva エヴァムエヴァ ARTS&SCIENCE アーツ&サイエンス nest Robe ネストローブ KAPITAL キャピタル BLUE BLUE ブルーブルー 休日と詩 オローネ リゼッタ ヨーガンレール ババグーリ えみおわす 北欧、暮らしの道具店 等をお探しの方もいかがでしょうか。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フォーティーファイブアールピーエム

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コットンツイードジャケット

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スタンドカラー

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