『ブリーフィングBRIEFING【正規品】【2024年最新】 』はヤフオクでから05月11日 08時 15分に出品され05月11日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブリーフィング肩掛けバック

カラー:ブルー

原産国:アメリカ

正規品



購入後数回使用なので使用頻度は少ないです。

中古品で自宅保管をしていましたので商品状態、サイズは画像

ご確認いただきご理解ご納得の上でご購入をご検討ください。



※神経質な方はご遠慮ください。

※クレーム、値引交渉、返品は一切お受けできません。

ご了承ください。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブリーフィング

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ブリーフィングBRIEFING【正規品】