『★ご専用★日立 洗濯機 ビートウォッシュ BW-DX100J 10kg 縦型【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 59分に出品され03月25日 04時 59分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヒタチ
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【2023年製】パナソニック NA-F5B2 全自動洗濯機 5kg
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落札価格38720円
346 入札履歴
終了
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