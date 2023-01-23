『★ご専用★日立 洗濯機 ビートウォッシュ BW-DX100J 10kg 縦型【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 59分に出品され03月25日 04時 59分に終了予定です。即決価格は38,720円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★★9月29日、30日ころに搬出を希望しており、そちらでご了承いただける方はコメントいただければ専用にいたします。★★



●日立 縦型洗濯乾燥機●

ビートウォッシュ BW-DX100J ホワイトラベンダー 2023年製



新品でこの夏に量販店にて購入し約2か月間使用しました。

転居に伴い、転居先では使えない大きさのため出品いたします。

問題なく動作しています。

付属品や取扱説明書は全て揃っております。

お湯とりホースは未使用

洗濯脱水容量 10kg

乾燥 5.5kg



★★9月29日、30日ころに搬出を希望しており、そちらでご了承いただける方はコメントいただければ専用にいたします。★★



1番安いサイトでも16万円〜20万円でしたので、お買い得かと思います！

どうぞよろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒタチ