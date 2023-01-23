『訪問着 染めの美しい花草模様 流水 叩き染 青磁色 K-2979【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 52分に出品され03月09日 06時 52分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 -説明-

訪問着のお着物です。

上品な染めのお色味、流水に花草模様がデザインされた素敵なお品でございます。



-状態-

【B】比較的状態の良いお品です。

写真のように衿山と左掛衿、左衿と衽に極うっすら汚れございます。



-サイズ(cm)-

身丈：164

裄：64.5

肩幅：32

袖幅：32.5

袖丈：49

前幅：23

後幅：30.5

衽幅：15

裄出身頃：1

裄出袖：2.5

内揚：3.5



-仕立-

袷

広衿

紋無



-素材-

正絹



-管理番号-

K-2979



出品中の訪問着＆付下げの一覧

#着物のわびさび訪問着＆付下げ



販売中商品はこちらからご覧下さい。

#着物のわびさび 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 訪問着

染めの美しい花草模様

流水

叩き染

青磁色

K-2979