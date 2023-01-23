『訪問着 染めの美しい花草模様 流水 叩き染 青磁色 K-2979【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 06時 52分に出品され03月09日 06時 52分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
本場大島紬 純泥染 手織り 斜め格子 小紋 着物 112a p
¥ 13050
⚫︎mk-0125 振袖 身丈173 裄71.5 袖112.5 R-10-18
¥ 13200
未使用品 トールサイズ 小紋柄 訪問着 裄69
¥ 21700
【美品】 高級 正絹 全通 袋帯★黒 赤★着物 帯
¥ 8580
⚫︎mk-0145 振袖 刺繍 身丈177 裄73 袖113.8 10-24
¥ 13350
紬 えんじ トールサイズ 真綿紬 正絹 赤 チェック 格子 変わり格子 着物
¥ 9360
410mh61☆訪問着 ややふくよか 金彩 扇 花 枝 しつけ付 水色☆美品
¥ 9685
【逸品】九寸 名古屋帯 お太鼓柄 正絹 白 ゴールド コプト柄 洒落 上品 着物
¥ 11400
ベルベット パープル 振袖バッグ草履セット
¥ 10010
振り袖 フルセット 長襦袢付 金彩加工 成人式 パーティー 振袖 155
¥ 12220
振袖 仮絵羽 FINALSTAGE ドット 紋意匠 正絹 未仕立て品 八掛付き
¥ 22389
茶のみオバサン 様専用 OB11京都西陣織 九寸名古屋帯 正絹新品 お仕立て付き
¥ 12900
帯68 ●前田仁仙 JINSEN 高級 正絹 六通 袋帯
¥ 32214
【道長模様】和装小物✨着物✨草履 バッグ 金彩 逸品
¥ 9295
単衣羽織り 道中着 夏お召 紋紗
¥ 11500
紬 結城紬 鳥獣戯画 紬 裄65 身丈156.5 袖45.5
¥ 11950
No.1972 未使用シリーズ正絹辻が花草花染袋帯 美品
¥ 10270
縦縞小紋 正絹着物
¥ 11375
落札価格10764円
727 入札履歴
終了
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