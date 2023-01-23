『ANTEPRIMA ミニアトゥーラ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 00時 11分に出品され03月13日 00時 11分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年6月に正規ショップの店頭にて購入。

数回使いましたが、晴れの日の使用のみ。雨には当たっておりません。美品かと思います。諸事情で出掛けることが無くなったため、お譲り致します。



※購入後のご注意点※

返品承りません。

素人目線での判断での出品であることをご理解お願い致します。



【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、シルバーのビーズで装飾されており、華やかで目を引くデザインです。特別なイベントやパーティーに最適です。



【高品質な素材】

ビーズ素材を使用しており、耐久性がありながらも軽量です。長時間の使用でも快適に持ち運べます。



【多様なスタイル】

ハンドルとチェーンストラップの2WAY仕様で、シーンに応じて使い分けが可能です。カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいアイテムです。



- 色: シルバー

- 素材: ビーズ

- ハンドルのデザイン: ビーズ装飾のハンドル

- ストラップのタイプ: チェーンストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANTEPRIMA

ミニアトゥーラ