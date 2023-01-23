『タントカスタム、350、360S、ブレーキ、ウインカー、LED加工品です!【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 16時 39分に出品され04月03日 16時 39分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【形状とデザイン】

このテールライトは角型のデザインで、透明なレンズと赤いレンズが組み合わさっています。ストライプ模様とドット模様が施されており、視認性が高いです。



【内部構造】

内部には電球と配線が見え、取り付け用の金具も付属しています。これにより、簡単に取り付けが可能です。



【用途】

自転車のテールライトとして使用することで、安全性を向上させ、夜間の視認性を確保します。



- テールライトの形状: 角型

- レンズの色: 透明と赤

- レンズのデザイン: ストライプ模様とドット模様

- 内部構造: 電球と配線が見える

- 取り付け部品: 取り付け用の金具がある



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイハツ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ タントカスタム、350、360S、ブレーキ、ウインカー、LED加工品です!