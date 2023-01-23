『Theory(セオリー) WILSHIRE TWEED CLEAN SH JK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 06時 05分に出品され04月20日 06時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セオリーのツイードジャケットです。

白地にブルーをミックスしたスプリングツイード生地です。

オンラインで購入しましたが、サイズが合わなかったため出品します。

自宅での試着のみですが、値札は切ってあります。定価5万円台でした。

普段9号の方に合うと思います。



【素材・サイズ】

表地：綿 42%、麻 26%、アクリル 23%、ポリエステル 9%

裏地：キュプラ 100%

ドライクリーニング

〔0サイズ〕胸囲 96cm、着丈 50cm、肩幅 37cm、袖丈 56cm

size 0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Theory(セオリー)

WILSHIRE

TWEED

CLEAN

SH

JK