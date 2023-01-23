『Buly 水性香水 クレッソン•ドリオン•エ•ペルシ•ドゥ•サルデーニュ75ml【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 08時 27分に出品され03月24日 08時 27分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます＾＾



半年ほど前に頂きましたが、

なかなか使用する機会がなく出品しました。

少しまだ悩んでるので購入希望の方お早めにお願いします。



プッシュは五回未満です。

かなり残量があります＾＾



飾っておくだけでも素敵なビュリー

上品なグリーンとゴールドの組み合わせが

眺めているだけでうっとりします。



箱は名前の部分を剥がした状態ですが

お付けします。



【ブランドの歴史】

LOfficine Universelle Bulyは、フランスの伝統的な香水ブランドで、独自の製法と高品質な成分を使用しています。特に、自然派の香水を求める方に人気があります。



【製品の特徴】

オリエンタルな香りが特徴のユニセックス香水です。深みのある香りは、日常使いから特別な場面まで幅広く対応します。



【デザイン】

八角形のボトルは、エレガントでありながらもユニークなデザインが魅力です。金色のキャップが高級感を演出しています。



- ブランド: LOfficine Universelle Buly

- 製品名: Cuir dOrient

- 容量: 75ml

- 価格：¥23,210

- タイプ: 香水

- 原産国: フランス

- ボトルデザイン: 八角形のボトル

- キャップ: 金色の装飾キャップ



ご覧いただきありがとうございます。



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オフィシーヌユニヴェルセルビュリー