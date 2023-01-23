『Markbass Mark Vintage Pro ベースプリアンプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 21時 27分に出品され05月06日 21時 27分に終了予定です。即決価格は18,135円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MarkbassのVintage preです。

機材入れ替えのため、手放すことにしました。

箱、説明書、アダプター付き。箱は開封の際に破れてしまった箇所ありです。



動作確認済み。使用感はありますが、比較的綺麗だと思います。

目立った大きな傷もないですが、細かい傷など

気にされる方はご理解の上、ご購入お願いします。



【高品質なサウンド】

MarkbassのMark Vintage Proは、プロフェッショナルなベースエフェクターで、豊かなサウンドを提供します。多彩なコントロールノブにより、音色を細かく調整可能です。



【多様な接続オプション】

ラインアウトやXLR出力、デジタルアウトなど、様々な接続端子を備えており、ライブやスタジオでの使用に最適です。



【便利な付属品】

取扱説明書とオリジナルボックスが付属しており、購入後すぐに使用を開始できます。



- ブランド: Markbass

- モデル名: Mark Vintage Pro

- コントロールノブ: ドライブ、LOW、MID LOW、MID HIGH、HIGH、ブレンド、マスター、フラット/OLD切替

- 入出力端子: ラインアウト、RETURN、デジタルアウト、XLR出力

- 付属品: 取扱説明書、オリジナルボックス



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし