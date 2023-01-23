『美品 EURASIA ユーラシアトランク キャリーケース おしゃれ 可愛い 本革【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 02時 27分に出品され05月07日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【シフレ（Siffler）ユーラシアトランク】



ヴィンテージ キャリーケース トランクです。



全体的に色褪せも少なく、まだまだ使用可能です。皮の色も薄く、これから使い込んでいくと濃くなり味が出て来ます。





◾️仕様◾️

カラー：ベージュ

暗証番号：初期化済み 000



ロック番号は000にセットしてあります。

設定方法:四角いボタンを外側にスライドさせてケースを開けます。次に四角いボタンを内側にスライドさせたままの状態で3桁の番号をセットし、四角いボタンを放す

とロック番号を変更できます。



サイズcm

タテ70cm

ヨコ40cm

奥行き20cm



※素人採寸につき誤差はご容赦ください。



◾️状態◾️

写真にてご確認お願いいたします。



ヴィンテージの本革の良い感じでこれからも末永く楽しんで頂けるお品です



あくまでも中古品であることご理解の上

ご購入いただければと思います。



旅行用品の種類···スーツケース・キャリーケース

素材···本革



カラー···ブラウン



種類...キャリーバッグ



カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

EURASIA

ユーラシアトランク

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本革