『579 Hamilton ハミルトン ヴィンテージ レディース メンズ腕時計【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 09時 05分に出品され04月20日 09時 05分に終了予定です。即決価格は31,240円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気ブランド【ハミルトン】腕時計になります♪

Popular Brands【Hamilton】Watch

Immediate purchase is OK. We only sell genuine products. Please buy with confidence.



美しいダイヤの入った

ハミルトンのヴィンテージ腕時計です！



☆稼働品/ It is in working condition.

☆正規品/ genuine product

☆クリーニング済み/ Cleaned and sanitized!

☆新品電池 交換済み/new battery



お値引きコメントいただく事よくあるのですが

そのコメント通知で、いいねしている他の方が見て即購入される事もあります。そういう時も早い物勝ちとさせて頂きますので、ご了承ください（特にいいね数が多いほどよく横取りがありますので出来れば即購入下さいませ）



※他でも出してますので売れた場合は

商品消去させて頂きますのでご了承下さい



【盤カラー】 ベージュ

【ベルトカラー】 ブラウン

【ウォッチサイズ】 21.8mm

【腕まわり】 13-18㎝

No579



（ウォッチサイズはリューズを含まないサイズです）

☆革ベルトの方は穴を開ければほとんどの方が

ご使用頂けます

腕まわり調整は時計屋さんなどで安くでしてもらえます

購入後私素人ですが腕まわり調整を

小さい方に調整出来そうな時計であれば調整いたします



※公安委員会の許可証の元

古物市場にて購入したものです

【正規品保証】いたします

万が一届いた商品に問題がありましたら

無償修理、返金、返品等の対応させて頂きますのでご安心ください。



☆まとめ買い割引き致します



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右にある絞り込みで【現在販売中】なども選択可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ハミルトン

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