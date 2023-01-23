『金額交渉可LOUIS VUITTON トリオメッセンジャーバッグ ルイビトン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 09時 30分に出品され03月24日 09時 30分に終了予定です。即決価格は128,800円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入時期は2023年12月になります。

自身で正規店にて購入したため正真正銘の本物ですのでご安心ください。

M69443モノグラムエクリプス

定価392700



年々値上がりしておりますのでこの機会にいかがでしょうか。大切にしていただける方にお譲りいたします。

使用頻度は2回ほど外出の際に使用しています。

未使用に近いほど状態いいと思います。



【ブランドの魅力】

LOUIS VUITTONは、ラグジュアリーブランドとして知られ、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。このメッセンジャーバッグは、そのスタイリッシュな外観と実用性を兼ね備えています。



【デザインと機能】

ブラックのレザー素材で作られたこのバッグは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ショルダーストラップは調整可能で、快適に持ち運べます。また、付属のコインケースは便利なアクセサリーです。



【使用シーン】

カジュアルな日常使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。LOUIS VUITTONのアイテムは、どんなスタイルにもマッチするため、コーディネートの幅が広がります。



- ブランド: LOUIS VUITTON

- 色: ブラック

- スタイル: メッセンジャーバッグ

- 素材: レザー

- 付属品: コインケース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 金額交渉可LOUIS

VUITTON

トリオメッセンジャーバッグ ルイビトン