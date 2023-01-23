『Tory Burch 152570ワインレッド キルティング ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 13時 58分に出品され05月03日 13時 58分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【エレガントなデザイン】

このショルダーバッグは、ワインレッドの皮革を使用し、キルティングパターンが施されています。洗練された印象を与え、どんなスタイルにもマッチします。



【機能性とスタイル】

チェーンストラップは調整可能で、肩掛けや斜め掛けが可能。タッセルの装飾がアクセントとなり、個性的なスタイルを演出します。



【サイズ感】

約21cm x 13.5cm x 6.5cmのコンパクトなサイズで、必要なアイテムをしっかり収納できる実用性も兼ね備えています。



- 色: ワインレッド

- 素材: 皮革

- デザイン: キルティングパターン

- ストラップ: チェーンストラップ

- 装飾: タッセル付き

- サイズ: 約21cm x 13cm x 6.6cm



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付属品：防塵袋、ショッピングバッグ



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ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トリーバーチ

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152570ワインレッド

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